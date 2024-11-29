Байден назвал возмутительными ответные удары России по Украине

Президент США Джо Байден возмутился ответным ударам России по позициям ВСУ и энергетическим объектам, снабжающим ВПК Украины. Байден вновь обвинил Москву в агрессии и заявил, что Киеву срочно нужна военная помощь.

«Россия осуществила ужасающую воздушную атаку на Украину. Эта атака возмутительна и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», – говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден заявил, что США несколько месяцев помогали Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме. Пентагону велели в первую очередь снабжать Киев средствами ПВО, и «сотни дополнительных ракет» уже отправлены на Украину. Теперь Штаты наращивают поставки артиллерии, ракеты и бронетехники.

По данным МО РФ, российские силы ударили по местам размещения систем западного дальнобойного оружия на Украине в ответ на атаки киевского режима вглубь территории РФ. Баллистические ракеты «Искандер» уничтожили пять пусковых установок РСЗО, из которых стреляли ракетами ATACMS, и три пусковые установки РСЗО HIMARS.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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