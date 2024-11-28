Ракетный ответ России: поражены военные объекты в Одесской, Харьковской и Сумской областях

Армия России нанесла удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия на Украине в ответ на атаки киевского режима в глубь территории РФ. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, поражены, в том числе, установки запуска иностранных боеприпасов в Сумской, Одесской и Харьковской областях.

В частности, 25 ноября ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе населенного пункта Токари, и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Малого Бобрика, а также до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок;

Как уточнили в ведомстве, 25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

«Кроме того, нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия», – отметили в Минобороны РФ.

Вместе с тем, 25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США.

В то же время ударом ракеты «Искандер» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.

Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

«Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», в т.ч. при нанесении комбинированного массированного удара этой ночью 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины», – уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение.

Москва, Светлана Антонова

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