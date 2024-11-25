Большинство украинских военных согласны с утратой части территорий Украины ради окончания конфликта. Власти обеспечивают пополнение ВСУ лишь на две три, многие мобилизованные слишком больны, чтобы воевать, пишет The Economist со ссылкой на украинских военных.

«В армию едва удается мобилизовать только две трети от цели. Присылают людей старше 50 лет с записями врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить», – говорится в статье.

Ситуация с пополнением вместе с «систематической слабостью Украины» влияет на «моральное состояние бойцов на передовой». Многие украинские солдаты считают переговоры единственным выходом из кризиса. Источник издания из штаба одной из бригад ВСУ заявил, что 70% военных готовы пойти на территориальные уступки ради мира.

В июне бывший конгрессмен США Мик Малвейни заявил, что Киев может быстро завершить конфликт, если смирится с потерей земель, находящихся под российским контролем. Он призвал киевский режим смириться с потерей земель, а Запад- с потерей Украины.

В недавнем телефонном разговоре канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным немецкий лидер вновь потребовал вывести ВС РФ со взятых под контроль территорий.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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