Киев может быстро завершить конфликт с Москвой, если смирится с потерей земель, находящихся под российским контролем, считает бывший конгрессмен Мик Малвейни. И это лучший вариант для Украины и ее западных партнеров, потому что Кремль не стремиться захватить всю Украину или идти войной на Европу.

Малвейни видит четыре выхода из сложившейся на Украине ситуации. Самый легкий для Киева – уступить Москве уже занятые ею территории. Остальные варианты: полный крах киевского режима, вечный конфликт или эскалация до мировой войны. Большинство аналитиков сходится во мнении, что Киев не сможет вернуть свои земли или повернуть ход конфликта даже при условии поддержки Запада, пишет The Hill.

И этот вариант может устроить всех, потому что президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что не намерен полностью подчинять себе Украину или страны Европы. Все, чего на самом деле хочет Кремль, – мира и отсутствия угроз на соседней территории, заявил американский сенатор Томми Табервилл.

«Ему не нужна Украина, ему не нужна Европа. Да у него и так достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Штатов, направленного на Москву», – цитирует сенатора издание Mediate.

Табервилл пожалел, что Вашингтон до сих пор не озаботился устроить мирный саммит с участием Москвы, где она могла бы договориться с Киевом. Сенатор считает, что всему виной – отсутствие дипломатических навыков у президента США Джо Байдена.

В начале февраля аналитики предупредили, что у Киева остались только плохой и очень варианты для мирной сделки с Москвой. В мае ВС РФ успешно начали наступление и значительно продвинулись вглубь обороны противника, что вновь изменило ситуацию не в пользу киевского режима. Хотя в Лондоне все равно считают, что Москва согласится отдать часть взятых под контроль территорий в обмен на ослабление санкций.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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