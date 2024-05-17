Украина сможет вернуть потерянные во время конфликта с Россией территории после прекращения огня. Москве, вероятно, придется отказаться от занятых земель ради экономического восстановления, пишет The Telegraph.

Конфликт стал проблемой для экономик Украины и России. Российская пострадала меньше, но санкции нанесли ей урон в долгосрочной перспективе. Минувшие два десятилетия экономика РФ быстро росла благодаря нефтегазовым доходам. Теперь прогнозы на развитие экономики не такие радужные, бюджет теряет доходы от импорта газа и нефти, которые попали под ограничения Запада.

«Сейчас у нее нет прямого пути обратно в мировую экономику, и экономические последствия будут нарастать. Россия, возможно, все еще надеется добиться территориальных завоеваний, чтобы вернуть часть этих завоеваний Украине в рамках мирного договора в обмен на ослабление западных экономических санкций», – говорится в статье.

В феврале в США признали, что у Украины есть только плохой и очень плохой варианты для окончания конфликта с Россией. В любом случае кризис закончится мирным соглашением, по которому Киев лишится части территорий, но может получить или не получить гарантии безопасности от Запада.

В России также спрогнозировали, что киевский режим лишится контроля еще над рядом территорий и превратиться в небольшую страну без выхода к Черному морю и без левобережья Днепра.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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