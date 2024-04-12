Военная перспектива: Киев неизбежно потеряет новые территории

Киевский режим в ближайшей перспективе рискует потерять еще ряд территорий и превратиться в небольшую страну без выхода к Черному морю и без левобережья Днепра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько. По его оценке, конфликт на Украине был неизбежен на фоне попыток создания унитарного государства.

«Украина, как самостоятельная единица, – это лоскутное одеяло. Оно состоит из очень разносоставных, разных абсолютно по своему менталитету, религиозной, этнической, национальной принадлежности, истории ее частей. Это признают и украинские исследователи, придерживающиеся идее украинского национализма… Естественно, в условиях, когда с 1991 года абсолютно все руководители Украины взяли курс на построение унитарного, националистического государства, не допускающего какого-либо разнообразия внутри себя, конфликт был уже предопределен», – констатировал Безпалько сегодня пресс-конференции в Москве, посвященной 10-летию «Русской весны».

Политолог обратил внимание, что Украина лишь приближала внутренний конфликт отказом от всего русского и переписыванием истории. «В 1991 году, когда я поступил в один из киевских вузов, у нас резко поменялось преподавание. Его начали переводить на украинский язык и очень резко поменялись учебники по истории, что самое главное. Эти учебники еще в 91-м году уже вбивали в головы студентам определенный образ России, русского народа и нашего прошлого, настоящего и будущего. Так что абсолютно убежден в том, что тот конфликт, который в 2014 году, а потом в 2022 году выразился уже в военный конфликт, он был заложен», – пояснил он.

При этом эксперт отметил, что на этом фоне Донбасс представлял из себя «определенный полюс, например, по отношению к западным украинским регионам». «Донбасс всегда был промышленным регионом. Он давал до 15% ВВП и до 25% валютной выручки украинскому государству. При этом, Донбассу не давали ровно никаких возможностей реализоваться в каком-либо культурном, национальном или ином смысле», – сказал Безпалько.

«Был некий общественный договор всегда, который сложился не между простыми гражданами, а между представителями индустриальных финансово-экономических элит и киевской властью. Вся гуманитарная составляющая была отдана центральной власти и националистам, их повестке, а экономическая область была определенным образом поделена между собой. Вот пока сохранялся определенный баланс между ними, они позволяли Украине и Донбассу каким-то образом еще существовать», – уточнил политолог.

«С моей точки зрения, если сейчас не будет каких-то резких изменений в международной политике, Украина как государство потеряет ряд своих территорий и превратится в небольшую восточноевропейскую страну без черноморского побережья, левобережья Днепра и, возможно, без некоторых регионов. Не могу сказать точно, когда это произойдет, может быть, к 2025 году, может быть, даже позже. Но, скорее всего, именно этим закончится украинский конфликт, хотя бы на время», – заключил Безпалько.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube