В США заявили, что у Киева остались только плохой и очень плохой варианты для сделки с Москвой

Украина вряд ли сможет силой вернуть перешедшие к России территории. Единственный выход для Киева в нынешних условиях – мирное соглашение. Но для него остались только плохой и очень плохой варианты, пишет The New York Times.

«Украина потеряла почти пятую часть своей территории, и хочет все вернуть, но это вряд ли произойдет. Наиболее вероятным исходом боевых действий в этом году будет сохранение тупиковой ситуации. Вопрос теперь в том, на что Киев может надеяться в разумных пределах», – говорится в статье.

В условиях провалившегося контрнаступления, мощной обороны ВС РФ и проблем с выделением помощи от западных союзников для Украины существуют только два варианта сделки с Россией. При худшем Москва оставит под своим контролем территории, которые уже получила, и согласится только на нейтральный статус для Киева. Но этот вариант на Украине называют капитуляцией.

Не самый плохой вариант предполагает, что Украина получит от России часть отбитых у нее земель, а от западных союзников – обещание защиты в случае российского нападения. Но этот вариант возможен, только если Киев нарастит военную мощь и пробьет оборону ВС РФ, чтобы диктовать свои условия.

«Короче говоря, деньги от Конгресса могут стать решающим фактором между плохой сделкой и худшей и укрепить позиции Украины за столом переговоров. Без этих денег Путин может оказаться прав в своем упорстве, что Россия может победить Запад», – заключило издание.

На Западе все чаще заговаривают о том, что конфликт на Украине должен закончиться мирным соглашением, а не победой ВСУ на поле боя. В США отметили, что не обещали киевскому режиму возвращения всех территорий, а только помощи в сохранении суверенитета.

В Киеве признали, что число предпосылок для мирных переговоров Киева и Москвы постоянно растет. Но офис украинского президента упорно отказывается рассмотреть дипломатический способ разрешения конфликта с Россией.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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