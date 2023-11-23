Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится для Киева не подписанием мирного соглашения, а неминуемой капитуляцией перед Россией.

По словам эксперта, киевские власти упустил свой шанс на переговоры, теперь Россия может диктовать свои условия заключения мира.

«Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены не ее просьбы, а требования, именно требования», – сказал Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Он сравнил такой сценарий с историей линкора «Миссури», на борту которого в 1945 году произошло подписание Акта о капитуляции Японии.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, напомнив, что Украина официального отказалась от подобных переговоров с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность мирного завершения конфликта путем переговоров с Россие, несмотря на тяжелое положение ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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