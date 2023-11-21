Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность мирного завершения конфликта путем переговоров с Россией. Несмотря на тяжелое положение своих солдат Зеленский отказался договариваться.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет. Мы не верим, что они хотят закончить войну. Поэтому мы не говорим о мире любой ценой», – сказал украинский президент в интервью газете The Sun.

Зеленский признал, что контрнаступление не принесло таких успехов, на которые рассчитывал Киев и его западные союзники. Неудачи ВСУ на линии соприкосновения «обескуражили» некоторых партнеров, и теперь они сомневаются, «сможет ли Украина изгнать российские войска».

Ранее Зеленский заявил, что конфликт с Россией нельзя замораживать, а нужно заканчивать. Но Киев готов к разрешению ситуации только на своих условиях.

В сенате США заявили, что наступил «отличный момент» для старта переговоров между Россией и Украиной. Этот конфликт очень дорого обходится американским налогоплательщикам, поэтому с ним нужно «разобраться». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что среди западных партнеров активизировались дискуссии о необходимости переговоров с Россией. Эта ситуация вызывает беспокойство в Киеве.

Киев, Наталья Рязанова

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