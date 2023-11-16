Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать, а не замораживать

Украина не может позволить себе заморозить конфликт с Россией. Тогда с последствиями заморозки придется разбираться следующим поколениям, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что конфликт «нужно заканчивать».

«Мы не можем позволить замораживать конфликт. Это будет означать, что нашим детям придется воевать или нашим внукам. Разве мы хотим так жить: растить детей, зная, что им придется воевать? Украина уже понесла большие людские потери. Поэтому войну надо заканчивать. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – сказал Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

Фрагменты видеозаписи встречи опубликованы в телеграм-канале президента.

При этом, Зеленский выступает за завершение конфликта на своих условиях. По его мнению, Россию «надо поставить на место».

Украинский лидер заявил, что борьба продолжится даже в условиях уменьшения помощи от союзников. Он заявил, что в первые дни конфликта Украина располагала только своими силами, не было западного оружия и техники, но Киев справлялся и будет справляться снова.

Киев, Наталья Рязанова

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