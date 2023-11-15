Зеленский заявил, что без помощи партнеров будет сложно, но борьбу не остановит

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 ноября, заявил, что отсутствие финансовой помощи повлечет за собой кризис и будет влиять на ход войны, но борьбу не остановит, – сообщают африканские СМИ.

Отвечая на вопрос журналистки из одной из африканских стран о возможном сокращении финансовой помощи Украине по сравнению с прошлым годом, глава киевского режима сказал: «Любая помощь... Лучше с ней, чем без нее. И это очевидно понятные вещи. Помощь Украине – это два главных направления. Это помощь оружием: есть соответствующие образцы оружия, которых в Украине просто нет. …Вторая история – это финансовая поддержка. Это о социальных выплатах. Да я вам скажу откровенно, без этого будет также очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, и даже во время войны мы зарабатываем эти деньги, мы все отдаем нашим военным, и – это факт! Нашим военным никто ничего не платит от партнеров – мы не просим у наших партнеров».

«А кризис? Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли он нашу борьбу? Нет. Почему? Когда началась война, у нас не было ничего. У нас не было оружия западных образцов, у нас было наше оружие. У нас не было никаких других финансов. У нас было то, что зарабатывала Украина. У нас не было каких-то особых технологий – у нас были свои технологии, и тоже очень неплохие. И поэтому еще раз подчеркиваю: мы очень благодарны за эту помощь, но в первые дни войны мы были сами. При всем уважении ко всем», – подчеркнул Зеленский и добавил: «Да, все ослабляется с течением долгой войны, и это понятно. Но просто сказать, что Украина зависит только от западной помощи, – это не правда».

Киев, Иван Бабурин

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