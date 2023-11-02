В США заявили о наступившем моменте для переговоров России и Украины

Для старта переговоров между Россией и Украиной настал «отличный момент». Такое мнение высказал сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Тубервиль. Политик подчеркнул, что украинский конфликт очень дорого обходится американским налогоплательщикам, поэтому с ним нужно «разобраться».

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы все это остановить, поскольку там уже сложилась патовая ситуация», – заявил сенатор в эфире Fox Business. По его мнению, нет никаких причин продолжать конфликт.

В то же время Табервилль заявил, что США должны поддержать Израиль в войне против палестинской группировки ХАМАС, дав ему деньги, и при этом заняться обеспечением собственной национальной безопасности.

Ранее экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказался за то, чтобы США признали новые российские регионы и восстановили связи с Россией. Он считает, что Вашингтон должен остановить расширение НАТО и договориться с Москвой по вопросу ядерной безопасности. Эксперт посоветовал американской администрации заключить с Москвой новый договор о сотрудничестве ради мира на Украине и в регионе.

В октябре президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Украиной, если Киев отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры. По его словам, Россия никогда не возражала против того, чтобы украинский конфликт был завершен мирными средствами.

Вашингтон, Наталья Петрова

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