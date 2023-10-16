«Мы никогда не возражали...» Путин подтвердил готовность России к мирным переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, если Киев отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры. Об этом вновь заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Он отметил, что предложения КНР по украинскому урегулированию могут быть положены в основу мирных договоренностей. «Мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», – сказал Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

Президент при этом напомнил, что Киев не желает вести какие-либо переговоры, а президент Украины издал декрет, запрещающий вести с Россией мирные переговоры.

«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?», – сказал Путин.

По его словам, если украинская сторона хочет начать мирные переговоры, ей следует отменить указ о запрете на диалог с Россией и объявить о готовности к переговорам. «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», – добавил глава российского государства.

Путин при этом заявил, что проведение Россией специальной военной операции на Украине – «это не начало войны, это попытка ее прекратить». По его словам, «военные действия начались на Украине не с нашей специальной военной операции, а гораздо раньше ‒ в 2014 году».

Президент отметил, что Россия за прошедшие годы сделала все для того, чтобы мирно урегулировать конфликт на Украине, но Киев и поддерживающие его западные страны «этого сделать не позволили». При этом он подчеркнул, что Москва никогда не возражала против того, чтобы конфликт был завершен мирным путем. «Что касается того, как и что нужно сделать, для того чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда не возражали против этого», – сказал он.

В то же время Путин указал, что «нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других». «Безопасность для всех должна быть одинаковой», – заявил президент. В этой связи «чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», – отметил Путин.

По его словам, одним из ключевых моментов является обеспечение равной безопасности для всех. По его словам, Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство. «Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», – заявил президент.

Путин напомнил, что администрация США еще в 1991 году обещала Москве, что не будет расширения НАТО на восток. По его словам, после этого состоялось пять волн расширения и каждый раз Россия высказывала свои озабоченности.

«Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания», – сказал Путин. «С такими людьми очень трудно вести диалог», – констатировал он.

Москва, Наталья Петрова

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