Киевский режим несет огромные потери в ходе контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин. Число погибших боевиков в восемь раз превосходит потери со стороны российских войск.

Путин отметил, что контрнаступление продолжается длительное время, но не принесло Киеву ничего, кроме гибели военных.

«С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», – цитирует президента ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось полностью». Киевский режим готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, но ВС РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве зоны СВО.

В мире отметили, что украинские военные массово бегут из рядов ВСУ и из страны на фоне больших потерь и усталости, в украинской армии случился всплеск самоубийств. На Украине признали, что сотни тысяч граждан страны делают все возможное, чтобы избежать мобилизации и отправки к линии соприкосновения.

Москва, Наталья Рязанова

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