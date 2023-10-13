В Киеве заявили о сотнях тысяч украинцев, пытающихся избежать мобилизации

Сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом заявила замминистра обороны страны Наталия Калмыкова.

«К сожалению, мы видим очень много ситуаций, <…> когда люди не хотят и собираются избежать каким-либо способом мобилизации, необходимости защищать свою страну… Очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», – сказала она в эфире телеканала «Рада», чьи слова приводят украинские СМИ.

Замглавы ведомства добавила, что украинские власти готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые «помогут урегулировать этот вопрос».

Какие меры планируются, она не уточнила.

Ранее сообщалось, что ВСУ срочно требуется пополнение из-за огромных потерь при контрнаступлении. Поэтому киевский режим продолжит мобилизацию, включив в нее ранее не годных к службе, женщин и возвращенных беженцев призывного возраста.

Киев, Наталья Петрова

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