СМИ узнали, кого Киев отправит продолжать контрнаступление

ВСУ потеряли так много солдат при контрнаступлении, что им срочно требуется пополнение. Поэтому Киев продолжит мобилизацию, включив в нее ранее не годных к службе, женщин и возвращенных беженцев призывного возраста, пишет РИА Новости.

По данным Совета по правам человека ООН, более 6,2 млн украинцев сбежали в разные государства мира. Украинский институт будущего сообщил, что в стране осталось около 29 млн человек с учетом восьми миллионов жителей новых российских регионов. В Киеве уверены, что часть беженцев призывного возраста выехала за границу по поддельным справкам о состоянии здоровья, освободившим их от службы.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз о негодности военнообязанных после 24 февраля 2022 года. Киев призвал западные страны отправить домой беженцев призывного возраста. Польша отказалась делать это без объявления граждан в международный розыск. Венгрия и Австрия заявили, что не станут даже передавать Украине данные о беженцах.

Параллельно киевские власти смягчили критерии пригодности к службе и упростили требования по здоровью для десантников и морпехов. Даже украинцев со статусом «ограниченно годен» могут мобилизовать по одной из военно-учетных специальностей. Например, отправить на работу в штаб или ракетные войска.

Обсуждаемая в 2021 году инициатива собрать пополнение для ВСУ из женщин вновь активно продвигается. С 1 октября все женщины-медики, включая студенток соответствующих специальностей, должны встать на воинский учет. Украинки других профессий тоже могут прийти в военкоматы, пока добровольно.

Президент РФ Владимир Путин назвал численность потерь ВСУ за время контрнаступления – 71,5 тыс. человек. Также уничтожено 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разных классов. Зеленский признал, что у контрнаступления не будет «хеппи-энда» из-за больших потерь. Однако предложения перейти к мирным переговорам из Киева не поступило.

Киев, Наталья Рязанова

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