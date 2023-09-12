Путин назвал потери ВСУ и оценил шансы на переговоры с Киевом

Прекращение военных действий на Украины невозможно в условиях продолжающегося контрнаступления ВСУ. Как считает президент РФ Владимир Путин, для начала переговоров с киевским режимом необходимо, как минимум, отменить указ Владимира Зеленского об их запрете.

«Как же мы прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – констатировал Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форма.

Глава российского государства обратил внимание, что сейчас продолжаются кровопролитные бои, в которых украинская армия несет очень большие потери. По его словам, в результате контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.

При этом глава государства допустил, что разговоры о возобновлении переговоров и начале мирного процесса могут быть связаны с необходимостью восполнения киевским режимом военных ресурсов.

Путин отметил, что для начала мирного процесса киевский режим должен в первую очередь отменить законодательный запрет на ведение переговоров. «И заявить о том, что они готовы к этому. Вот и все! А потом посмотрим», – подчеркнул президент РФ.

Владивосток, Светлана Антонова

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