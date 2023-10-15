Путин: контрнаступление ВСУ полностью провалилось, но Киев готовит новые операции

Украинское командование готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, но в целом контрнаступление вооруженных сил Украины «провалилось полностью». Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, российская армия улучшает свое положение практически на всем пространстве зоны спецоперации, идет активная оборона.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно уже провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия. Мы видим это, знаем. И мы соответствующим образом на это реагируем», – заявил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Президент РФ отметил, что сейчас российские войска находятся на протяжении всей линии соприкосновения в активной обороне. «И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве», – сказал Путин. Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений, уточнил он.

«Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках», – рассказал глава российского государства (цитата по «Интерфаксу»).

Также Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за их мужество и героизм в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта. Таким образом, по его словам, украинское контрнаступление можно считать законченным.

Москва, Наталья Петрова

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