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Пятница, 13 октября 2023, 19:30 мск

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Небензя: Украинский «контрнаступ» можно считать законченным

Василий Небензя Фото: media.un.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности я пятницу, 13 октября, заявил, что Украинское контрнаступление можно формально считать формально законченным, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседаний Совбеза ООН

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый, украинский контрнаступ можно считать законченным».

«Его цена, к сожалению, десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать. Повезло тем, кто нашел возможность сдаться в плен и остался жив. Ну и сотни единиц уничтоженной западной техники. Больше ничем за эти четыре месяца киевский режим похвастаться не может», – отметил Василий Небензя и добавил: «Однако, наши западные коллеги вместо того, чтобы положить конец этой бойне, продолжают подбрасывать оружие, словно наркотик наркоману. Тем самым продлевая его агонию».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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