«Полный провал»: Орбан разгромил стратегию Европы по поддержке Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о полном провале амбициозного плана европейских стран, который заключается в том, чтобы вынудить Украину продолжать боевые действия путем дальнейшего финансирования и поставки оружия Киеву и в итоге нанести поражение России. Такое заявление прозвучало на саммите Организации тюркских государств в Астане.

«Та европейская стратегия, которая реализуется до сих пор, – это полный провал. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, они будут предоставлять финансирование и оружие, они думают, что Украина победит, Россия проиграет… Но, конечно, это провальный план, он очень амбициозный, но он не работает, и он не сработал до сих пор», – сказал Орбан (цитата по «Интерфаксу»).

Политик упомянул про европейскую инициативу выделить Украине 50 млрд евро. По его словам, «это будет знаком того, что большинство европейских стран верят, что предыдущая стратегия, которая была провальной, нужно еще продолжать ее, несмотря на провал, и выделять еще больше денег». Меж тем дебаты по этому вопросу вызвали большое количество споров внутри ЕС, указал Орбан.

Политик заявил, что есть план «Б», который поддерживает Венгрия. Этот план предусматривает прекращение огня и мирные переговоры. «Мы призываем к миру, построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет приемлема и для Украины, и для России», – подчеркнул премьер-министр.

Астана, Наталья Петрова

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