В США призвали Запад признать новые регионы РФ и восстановить связи с Россией

США следует признать новые российские регионы и восстановить связи с Россией, считает экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он призвал Вашингтон остановить расширение НАТО и договориться с Москвой по вопросу ядерной безопасности.

Эксперт посоветовал Вашингтону заключить с Москвой новый договор о сотрудничестве ради мира на Украине и в регионе. Прежде всего США должны остановить расширение НАТО и оставить альянс в нынешних границах. Тогда будет проще договориться о втором пункте – ядерной безопасности.

«В-третьих, России и Украине придется договориться о новой границе, при этом Крым с преобладающим этническим русским населением и новые регионы РФ с преобладающим этническим русским населением останутся в составе России», – написал Сакс в статье для греческой газеты «Катимерини».

Он отметил, что Россия «не претендовала на Крым», пока при поддержке США не произошел государственный переворот на Украине. Москва также не пыталась отнять Донбасс, пока Киев хотя бы формально соглашался выполнять минские соглашения.

Претендент на пост президента США Вивек Рамасвами заявил, что готов признать российскими ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области после своей победы на выборах в 2024 году.

Однако американский журналист Гарланд Никсон отметил, что Россия может контролировать любые части Украины и даже ее всю. Киевский режим в ближайшем будущем не ждет ничего, кроме краха.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»