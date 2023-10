Россия может контролировать любые части Украины и даже ее всю. Киевский режим не ждет ничего, кроме краха, заявил американский журналист Гарланд Никсон.

По его мнению, после завершения конфликта на Украине под контролем российской стороны окажутся любые территории, которые захочет Москва. Запад переключился на проблемы в другом регионе, а без его поддержки украинские власти не смогут защитить никакие регионы.

«У Украины заканчиваются солдаты, оружие. Запад не может продолжать оказывать помощь. Мы видим, что приближается крах. ВСУ ожидает крах, украинскую политическую элиту также ожидает крах», – сказал Никсон в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of.

Претендент на пост президента США Вивек Рамасвами готов признать российскими ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области после своей победы на выборах в 2024 году. Глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен ранее предложил Киеву отказаться от части территорий в обмен на членство в альянсе. После волны возмущения на Украине политик извинился за свои слова.

Вашингтон, Наталья Рязанова

