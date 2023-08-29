Кандидат в президенты США пообещал признать новые регионы РФ

Претендент на пост президента США Вивек Рамасвами готов признать российскими ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области после своей победы на выборах в 2024 году. Он уверен, что только так можно разбить союз России и Китая.

Признание новых регионов РФ станет ценой, за которую Россия откажется от военного союза с Китаем, считает Рамасвами. По его мнению, нужно уговаривать президента РФ Владимира Путина, а не лидера КНР Си Цзиньпина.

«Чем дольше продолжается война в Украине, тем яснее становится, что победитель только один: Китай. Администрация Байдена глупо пыталась заставить Си сбросить Путина. Мы должны заставить Путина сбросить Си», – пояснил Рамасвами в своей колонке для American Conservative.

США вкладывают деньги в конфликт на Украине, но сложности Москвы только толкают ее навстречу Пекину. Если Дать России гарантии безопасности, она станет силой для сдерживания стратегических планов КНР.

«Я приму российский контроль над территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я буду превозносить Россию как стратегическую сдержку планов Китая в Восточной Азии», – заявил политик.

В США уже высказывалось мнение, что после провала контрнаступления Киеву придется выбирать из двух вариантов. Или принять территориальные претензии России и отказаться от вступления в НАТО, или продолжить борьбу, итогом которой будет вероятное уничтожение украинской нации.

Глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен также предложил Киеву отказаться от части территорий в обмен на членство в альянсе. После волны возмущения на Украине политик извинился за свои слова.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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