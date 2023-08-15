Киев возмутился предложением НАТО отдать территории в обмен на вступление в альянс

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко во вторник, 15 августа, комментируя слова руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Йенссена, заявил, что предлагать Киеву вступление в альянс в обмен на отказ от территорий абсолютно неприемлемо, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Николенко написал: «Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО. Украина настроена на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей».

Ранее во вторник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, также комментируя предложение НАТО киевским властям, заявил, что «для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».

Киев, Иван Бабурин

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