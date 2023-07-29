«Страшная сделка»: Зеленскому придется выбирать из двух зол после провала ВСУ

После провала контрнаступления Украине предстоит выбрать выбрать один из двух плохих вариантов. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.

Украине на сегодняшний день остается «выбирать яд по своему усмотрению», полагает эксперт. Первый вариант предполагает, что президент Зеленский будет вынужден согласиться на мир, приняв территориальные претензии России, с отказом от вступления в НАТО. Согласно второму варианту, киевский режим продолжит борьбу с вероятно дальнейшей потерей территории и уничтожением украинской нации, отметил бывший разведчик.

По его мнению, трагизм украинского конфликта в том, что за вступление в западный клуб от Зеленского потребовали заплатить жизнями своих соотечественников. Тот принял условия этой сделки, однако цель Запада по нанесению России стратегического поражения так и осталась недостигнутой, указал Риттер, передает «Прайм».

Эксперт прогнозирует, что после конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом: организация будет вынуждена бороться за свое существование в условиях нового, ныне формирующегося мирового порядка.

Ранее Риттер заявлял, что Польша стремится вернуть западноукраинские территории и все заметнее втягивается в конфликт на Украине. Более того, по его утверждению, Варшава и Киев уже ведут переговоры об объединении.

Москва, Наталья Петрова

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