В США заявили об отсутствии у Киева шансов на победу над Россией

Украина не сможет стать победителем в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Томми Тубервиль, сообщает издание The Hill. Он отметил, что Украина в конфликте с Москвой выглядит как команда младших классов, пытающаяся победить команду колледжа в гипотетическом спортивном матче. Сенатор считает, что «Украина проиграла», и никакое финансирование Киева со стороны союзников не изменит положение дел.

«В конце концов, команда младших классов играет с командой колледжа. Они не могут победить. Мы можем бросить сколько угодно денег, но если мы не пришлем НАТО и наши войска, чего мы делать не планируем, то шансов нет», – заявил Табервилл в эфире Fox News.

Сенатор добавил, что хотя он поддерживает усилия американской администрации, касающиеся выделения дополнительных финансовых средств для Украины, но считает, что это не поможет Киеву в противостоянии с Россией.

Недавний опрос CNN показал, что 55% американцев считают, что Конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование для Украины.

Москва, Наталья Петрова

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