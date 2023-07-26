Польша стремится вернуть западноукраинские территории и все заметнее втягивается в конфликт на Украине, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Он добавил, что Варшава и Киев уже ведут переговоры об объединении.

Польша фактически уже участвует в конфликте на Украине. Варшава не только оказывает Киеву материальную помощь, но и формирует «польский легион». И российские военные в радиоперехватах все чаще слышат польскую речь, рассказал офицер в эфире YouTube-канала обозревателя Стивена Гарднера.

Варшава нацелена присоединить к своим территориям западные области Украины, которые ранее входили в состав Польши. Киевский режим находится в настолько тяжёлом положении, что готов заключить политический союз с Варшавой на ее условиях, уверен Риттер.

Российская Служба внешней разведки сообщила, что Варшава склоняется к установлению контроля над западной частью украинской территории. Поэтому может ввести свои войска в ближайшие к ней области Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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