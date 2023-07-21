Нарышкин: Польша готова ввести войска в западную часть Украины

Варшава склоняется к тому, чтобы установить контроль над западной частью украинской территории. Поэтому может ввести свои войска в ближайшие к ней области Украины, предупредил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его мнению, польские власти все более ясно понимают, что поражение Украины – это вопрос только времени и «никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь».

«У польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, путем размещения там своих войск. Мы видим, что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польской-украинской бригады», – сказал Нарышкин на совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Варшава может оправдать введения войск выполнением обязательств союзника в рамках Люблинского треугольника, добавил глава СВР. Это польско-литовско-украинская инициатива в сфере безопасности. Нарышкин допустил, что подобный шаг Польши может стать угрозой.

«Вот за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить», – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад готов пустить в дело «пушечное мясо» из Польши, Литвы и других стран ради отстаивания своих интересов.

«Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского «пушечного мяса» Западу уже явно не хватает. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал – самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко», – пояснил президент.

Ранее эксперты допустили, что имперские амбиции Польши могут обернуться прямым столкновением НАТО и России. После вмешательства в конфликт Варшава постарается под шумок отхватить часть украинских территорий, которые когда-то исторически принадлежали Польше.

Москва, Наталья Рязанова

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