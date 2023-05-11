Имперские амбиции: Варшава провоцирует выход СВО за пределы Украины

Имперские амбиции Польши могут обернуться прямым столкновением НАТО и России. Как считает генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, Варшава претендует не только на часть украинских территорий, но и российских.

«Пока география СВО не выходит за пределы Украины. Но мы видим готовность стран НАТО, особенно Польши, вмешаться в этот конфликт, чтобы под этот так называемый шумок отхватить часть украинских территорий, особенно западных территорий, которые когда-то исторически принадлежали непосредственно Польше. И вот эти имперские амбиции сейчас у Польши бьют через край», – пояснил Липовой.

При этом Герой России обратил внимание на необоснованные претензии Варшавы даже к своим партнерам по НАТО. «От Германии требует непосредственно выплат якобы за какой-то ущерб, который понесли они в период Великой отечественной войны, хотя Германия со всеми расплатилась, но Польше этого недостаточно», – подчеркнул он.

«Польша теперь замахивается и хочет предложить какой-то иск России. Она считает, что Россия тоже там виновата в том, что они пострадали во время войны. Но Польша очень быстро забывает о том, что они получили после окончания войны, какие территории отошли к ним. И они в послевоенный период не оказались обездоленными. Они получили очень солидные выплаты по результатам Второй мировой войны. Ее не забыли, ее наоборот укрепили», – заключил Липовой.

Накануне стало известно, что власти Польши решили переименовать российский Калининград в Крулевец. Более года назад один из польских генералов заявил, что Калининградская область находится «под оккупацией России» с 1945 года и исторически принадлежит Польше и Пруссии.

Напомним, Варшава потребовала от Берлина около $1,3 трлн за причиненный в ходе Второй мировой войны ущерб. В случае успеха Польша планирует направить подобное требование о репатриациях к России. «Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», – заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью Financial Times.

Москва, Мария Соколова

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