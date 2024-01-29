Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что число предпосылок для переговоров с Россией растет. Украинские власти обвинили депутата в госизмене и отправили в СИЗО.

Дубинский пояснил, что часть депутатов готова сложить полномочия, чтобы не пришлось принимать сложные решения. Верхушка киевского режима готова делать «самые безапелляционные заявления», потому что официальный президентский срок подходит к концу. Но ситуация не так однозначна, как пытаются показать.

«Если я правильно считываю знаки, создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны. Принципиальная позиция действующего президента и его чиновников настолько непримирима из-за своей конечности», – говорится в заявлении в телеграм-канале депутата.

Глава МИД РФ Серей Ларов заявил, что Россия готова вести переговоры по ситуации на Украине готова, но не для обсуждения фантазий «главарей киевского режима». Китай призвал ООН к немедленному возобновлению переговоров по Украине и отметил, что никакая региональная безопасность не может быть гарантирована наращиванием или даже расширением военного блока.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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