Лавров назвал условие для переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности, в понедельник, 22 января, заявил, что Россия к переговорам по Украине готова, но не для того, чтобы у власти сохранить нынешних киевских руководителей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Лавров сказал: «Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом. …Формула мира Зеленского – это путь в никуда. Чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше».

«Россия начала специальную военную операцию в феврале 2022 года не против Украины и не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы. Неслучайно после 2014 года на территории России нашли спасение почти 7 млн украинцев, – отметил Лавров. – Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство», – заявил глава российской дипломатии и добавил: «Сейчас киевский режим находится в агонии. Запад на Украине реализует выгодный для себя «бизнес-проект», а также утилизирует «рухлядь» из вооружений. …Запад с маниакальной настойчивостью подталкивает Киев к продолжению вооруженного противостояния. Здравомыслящим европейцам пора очнуться и понять, что при помощи режима Зеленского США не только ведут войны против России, но и решают стратегическую задачу резкого ослабления Европы как экономического конкурента. Коррумпированный режим Зеленского перепродает часть поставленного Западом оружия на черном рынке».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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