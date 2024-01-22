Китай призвал ООН к возобновлению переговоров по Украине

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности по Украине в понедельник, 22 января, призвал ООН к незамедлительному возобновлению переговоров по Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя. Никакая страна не может стремиться обезопасить себя за счет безопасности другой стороны, никакая региональная безопасность не может быть гарантирована наращиванием или даже расширением военного блока. Такие шаги не позволят сделать мир безопаснее и стабильнее. Условия для возобновления переговоров должны создать международное сообщество и ООН. Нельзя отказываться от дипломатических усилий ни при каких обстоятельствах».

«Украина и Россия – соседи, и они не могут отодвинуться друг от друга, даже если захотят, поэтому обе стороны должны всерьез воспринимать обеспокоенность друг друга в сфере безопасности. Стороны должны выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности», – заявил Чжан Цзюнь.

В то же время зам американского постпреда при ООН Роберт Вуд заявил о необходимости продолжения поддержки Украины Западом.

«Международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину, Устав ООН и необходимые для достижения справедливого и прочного мира принципы. Россия должна вывести с Украины свои войска», – подчеркнул американский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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