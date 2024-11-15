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Шольц обратился к Путину с невыполнимым требованием

Олаф Шольц Архив, фото: пресс-служба Кремля

Канцлеру Германии Олафу Шольцу удалось поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщила канцелярия немецкого руководителя, российскому лидеру был озвучен призыв не просто урегулировать украинский конфликт, но и вывести Вооруженные силы РФ из взятых под контроль территорий.

«Канцлер призвал Россию вести переговоры с Украиной для достижения справедливого и прочного мира», – цитирует Reuters представителя правительства Германии. При этом, как уточняется, Шольц также призвал отвести войска с взятых под контроль территорий и пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Reuters обращает внимание, что Германия является главным спонсором киевского режима в Европе, а Шольц – самый непопулярный канцлер ФРГ за всю историю.

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года.

Отметим, что президент РФ неоднократно подчеркивал готовность к урегулированию конфликта, но при этом обращал внимание, что Москва не готова к каким-либо уступкам, в том числе территориальным.

Берлин, Светлана Антонова

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