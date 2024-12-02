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Понедельник, 2 декабря 2024, 11:30 мск

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Шольц внезапно прибыл в Киев и анонсировал поставки оружия Украине на 650 млн евро

Архив, фото: сайт правительства ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня утром прибыл с визитом в Киев для проведения переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. О неожиданном визите сообщили немецкие СМИ. Это второе посещение Шольцем Украины с начала российской спецоперации – в предыдущий раз он приезжал в Киев в июне 2022 года.

Канцлер ФРГ заявил, что на встрече с Зеленским объявит о поставках Киеву вооружений на 650 млн евро до конца года. Он пообещал, что Германия останется самым сильным сторонником на Украине в Европе.

Напомним, 29 ноября Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждалась военная и гуманитарная ситуация на Украине. Канцлер ФРГ заверил Зеленского, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную помощь, включая поставки систем ПВО и боеприпасов, сообщала канцелярия немецкого руководителя. Шольц также рассказал о деталях телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 15 ноября по инициативе немецкой стороны.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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