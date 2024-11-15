Кремль подтвердил: Шольц дозвонился до Путина – разговор был откровенным

В Кремле подтвердили, что по инициативе немецкой стороны прошли телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации главы российского государства, «проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине».

В частности, президент РФ напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов России страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей.

Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, Путин отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», – уточнили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора Путина и Шольца было затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. «Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ. Подчёркнуто, что Россия всегда чётко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны», – отметили в Кремле.

Лидеры государств также обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Шольца о предпринимаемых Россией усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.

«Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи», – сообщила пресс-служба Кремля.

Москва, Светлана Антонова

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