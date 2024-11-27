В США признали, что ведут на Украине «отмывочную операцию»

Экс-помощник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн заявил, что Запад ведет на Украине «огромную отмывочную операцию». Порядка 50% выделенных на поддержку киевского режима сумм украдены.

Глобалисты отмывают гигантские средства с помощью конфликта на Украине. Почти половина выделенных средств оседает в карманах чиновников на всей цепочке доставки помощи. Поддержка суверенитета является лишь легендой, а на самом деле «представляет собой огромную отмывочную операцию», сказал Флинн.

«Это еще одна причина, почему мощные силы в США и Европе не заинтересованы в завершении конфликта на Украине: он дает им великолепную возможность перекачивать бюджетные средства своих стран на «поддержку Украины». При этом большая часть этих средств расхищается и делится между дающей и принимающей сторонами», – прокомментировал заявление российский сенатор Алексей Пушков.

В Пентагоне назвали коррупцию главной бедой Украины, мешающей стране стать членом НАТО и ЕС. В Польше сообщили, что до 50% средств на помощь Украине расхищаются.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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