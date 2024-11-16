Офис Пентагона назвал коррупцию главной бедой Украины

Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала, заявил офис генерального инспектора Пентагона.

«Коррупция продолжает осложнять попытки Украины реализовать ее устремления в ЕС и НАТО. Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах... Проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут главным препятствием для восстановления экономики страны после войны и привлечения иностранных инвестиций», – говорится в новом докладе аудитора в конгресс за период с 1 июля по 30 сентября 2024 года, который цитирует РИА Новости.

Напомним, что на Западе и в Пентагоне в частности и ранее уже заявляли о том, что помощь, которая выделяется Киеву, плохо отражается в отчетах, что может свидетельствовать о нецелевых расходах и коррупции.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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