Украинские военные признали превосходство ВС РФ и призвали Киев начать переговоры с Москвой, чтобы закончить конфликт, пишет газета Bild. Побывавший в Донбассе заместитель главреда Пауль Ронцхаймер назвал «кошмаром» ситуацию для ВСУ.

Ронцхаймер оценил обстановку для ВСУ на передовой как «кошмар», а общую ситуацию на фронте как мрачную и сложную. Российские силы продвигаются очень быстро, а украинские военные чувствуют себя брошенными и собственными властями, и Западом.

«Три-четыре месяца мы вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры», – сказал один из военных.

В ВСУ признали, что российские бойцы лучше вооружены и располагают запасами боеприпасов. При этом, украинцы заявили, что не хотят отдавать территорию.

Ранее The Economist со ссылкой на украинских офицеров сообщила, что 70% военных в ВСУ готовы пойти на территориальные уступки ради мира. Киеву не удается мобилизовать достаточно людей, чтобы закрыть бреши на передовой, а в окопы все чаще попадают мужчины старше 50 с плохим здоровьем.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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