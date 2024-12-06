Россияне ожидают дальнейшего обвала рубля

В следующем году значительная часть россиян ожидает, что курс рубля продолжит снижаться, а доллар может подорожать до 125 рублей и более. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился со 2 по 5 декабря в телеграм-канале Bankiros.ru.

Около 23% голосов из 3650 респондентов собрал вариант с курсом 105-115 рублей. Это мнение оказалось наиболее популярным среди участников. Каждый пятый респондент (20%) полагает, что курс будет находиться в диапазоне 115-125 рублей, что делает этот прогноз вторым по популярности.

Пессимистичные ожидания, предполагающие значительное ослабление рубля (135-150 рублей), выбрали 6% респондентов. Только 9% предположили, что курс превысит 150 рублей.

Для сравнения, на 2024 год россияне не ждали такого обвала рубля. Большинство ответов предполагали курс по 90-100 рублей (23%), что оказалось близко к реальному курсу, который на текущий момент в среднем по году составляет около 90 рублей.

Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 103,3837 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

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