Банк России снова понизил курсы основных валют

Банк России снова понизил официальные курсы основных иностранных валют на завтра, 4 декабря. Доллар подешевел ещё почти на рубль, евро на 78 копеек.

Как следует из данных Центробанка, американская валюта будет стоить 106,1878 рубля, европейская – 112,02 рубля. Официальный курс юаня снижен на 7,13 копейки до 14,5545 рубля.

На прошлой неделе валюты значительно подорожали по отношению к рублю, в связи с чем в правительстве и Банке России были вынуждены делать успокоительные заявления.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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