ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки

В Центробанке России не исключили дальнейшее повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», – прокомментировал регулятор (цитата по «Прайм»).

В ЦБ при этом указали, что повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

Ранее сегодня регулятор повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», пояснил Банк России

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева сочла повышение ключевой ставки до 12 % крайне вредная мера. По ее мнению, курс рубля к доллару в условиях санкций и отсечения от мирового валютного рынка не должен поддерживаться традиционными инструментами этого рынка.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что рост ставки поставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов.

При этом аналитики полагают, что повышение ключевой ставки не поможет оставить девальвацию рубля ни в ближайшей перспективе, ни в долгосрочном периоде.

Москва, Наталья Петрова

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