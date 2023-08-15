Новая ставка ставит крест на развитии – Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов критически оценил решение Банка России о повышении ключевой ставки до 12%. Как считает бизнес-омбудсмен, решение сравнимо с «двойной дозой антибиотика», в результате чего возможны негативные побочные последствия для отечественной экономики.

«ЦБ повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось. Теперь 12%. Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты», – констатировал Титов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время», – подчеркнул он.

Как полагает Титов, «курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны». «Уже произошедшее (и видимо, еще предстоящее) удорожание ипотеки – один из наиболее очевидных примеров. Между тем непроданных остатков жилья у застройщиков очень много, не исключено назревание кризиса в отрасли», – отметил он.

«В целом, как я уже не раз говорил, мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики», – заключил бизнес-омбудсмен.

Москва, Светлана Антонова

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