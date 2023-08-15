Крайне вредная мера: депутат Госдумы раскритиковала повышение ключевой ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки до 12 % крайне вредная мера. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева, комментируя сегодняшнее решение Банка России. По ее оценке, курс рубля к доллару в условиях санкций и отсечения от мирового валютного рынка не должен поддерживаться традиционными инструментами этого рынка.

«На фоне бравурных заявлений о выходе из долларовой зоны внеочередное заседание Совета директоров при падении курса рубля к доллару принимает решение, которое всегда предписывалось правилами этого рынка. При этом объективные экономические показатели являются вполне благоприятные: инфляция чуть более 3%, профицит торгового баланса сохраняется. А вот остатки средств на корсчетах кредитных организаций растут, следовательно, скорость движения денег сокращается. В этих условиях крайне вредно повышать ключевую ставку, что приведет к удорожанию кредита и замедлит инвестиционную активность, где роста пока нет», – пояснила парламентарий в своем телеграм-канале.

Как считает Дмитриева, стабилизацию на валютном рынке, с которого Россию все больше отжимают, можно обеспечить административно, не подрывая экономический рост: локализовать этот рынок. «Что это значит: продажа-покупка валюты не через биржу, а через ЦБ по устанавливаемому курсу. Естественно, при условии обязательности продажи валютной выручки. Конечно, подобный механизм обнулит доходы, навыки и потенциал биржевых спекулянтов, которые сильны и влиятельны. Далее, Правительству следует перестать бравировать тем, что мы продаем наши экспортные товары за рубли либо за неконвертируемые национальные валюты. Экспорт должен иметь либо товарный импортный эквивалент, либо осуществляться за валюту, имеющую покупательную способность на мировом рынке. Неэквивалентный внешнеторговый оборот должен быть сведен к минимуму, который задается внешнеполитическими ограничениями (благодарность за лояльность)», – отметила депутат.

«Еще неясно, что нанесло больший вред экономике: падение курса в связи с сокращением профицита торгового баланса, либо рекордный профицит торгового баланса в 2022 году, который преобразовался в отток капитала свыше $200 млрд», – заключила Дмитриева.

Напомним, регулятор накануне анонсировал внеочередное заседание своего совета директоров по вопросу об уровне ключевой ставки после того, как доллар поднялся выше отметки 101 рубль, а евро превысил 111 рублей, что стало максимальными значениями с марта прошлого года. При этом Банк России заявил, что обвал курса рубля не наносит вред финансовой стабильности.

Ранее помощник президента РФ Максим Решетников заявлял, что основной причиной обвала курса рубля является мягкая денежно-кредитная политика Центробанка.

Сегодня на Мосбирже курс доллара колеблется вблизи отметки 98 рублей, евро – около 107 рублей, отступив от максимальных значений, достигнутых накануне.

Москва, Светлана Антонова

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