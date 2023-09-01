Набиуллина: Маловероятно, что ЦБ снизит ключевую ставку в ближайшее время

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ. По ее словам, это маловероятно. Такой сценарий возможен только при устойчивом снижении темпов инфляции, отметила Набиуллина.

«Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», – заявила глава ЦБ (цитата по «Прайм»).

При этом Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, как и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых, на ближайших заседаниях Центробанка.

«Мы дали нейтральный сигнал по итогам заседания совета директоров 15 августа, по сути он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить нашу цель [по инфляции] 4% в 2024 году. То есть мы не исключаем целесообразность повышения ставки», – отметила она.

Набиуллина добавила, что решение будет приниматься с учетом «данных, которые выйдут до середины сентября», будут ли они «показывать возрастание проинфляционных рисков или их смягчение».

Банк России повысил ключевую ставку на внеплановом заседании 15 августа, обосновав необходимостью «ограничения рисков для ценовой стабильности». Решению предшествовал рост курса доллара выше 100 рублей. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ ожидается 15 сентября. В ЦБ не исключили дальнейшее повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»