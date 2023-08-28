Дальнейшее повышение ставки ЦБ грозит обернуться непредсказуемым ростом цен – экономист

Дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России не поможет остановить падение рубля и вызовет резкий рост цен. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, комментируя намерение ЦБ продолжить ужесточение кредитной политики.

«Уже навязло говорить, что авральное повышение ставки ЦБ с 8,5% до 12% рублю не поможет, зато вызовет всплеск инфляции. Но тут подоспело новое подтверждение: резкий рост цен на грузовые автомобили (до 15%) и повышение цен на услуги лизинга, с помощью которого совершаются 95% покупок грузовиков», – отметил эксперт в своем телеграм-канале.

При этом Кричевский подчеркнул, что при такой политике ЦБ никто не сможет спрогнозировать до какого уровня способна вырасти инфляция. «Какой будет конечная цена потребительской продукции? Этого не знает никто, даже Росстат с ЦБ. Тем более, последний в сентябре строго по заокеанским лекалам вновь собирается поднять ставку», – пояснил он.

«Как говорил [экс-президент США] Джон Кеннеди, «не может быть американского решения каждой мировой проблемы», – заключил Кричевский.

Напомним 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности». Неправительственные эксперты считают такое решение неэффективным. По их оценке, укрепления национальной валюты ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не следует, но при этом высокая ставка сильно ударит по экономике РФ.

Вместе с тем в Госдуме вновь заявили необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова.

Москва, Мария Соколова

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