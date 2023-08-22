«Экономические иноагенты»: лидер «эсеров» настаивает на отставке Силуанова и Набиуллиной

Центральный банк РФ полностью провалил выполнение задачи, возложенной на него Конституцией страны, – защита и обеспечение устойчивости национальной валюты. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Руководство ЦБ не просто нарушает 75-ю статью Основного закона, им плевать на валютный курс, они сегодня делают все, чтобы ослабить рубль, побольнее ударить по карману граждан, по бизнесу, по обороноспособности страны. И в этом нет ничего удивительного – раз Банк России не зависит от Российского государства, значит, он зависит от других центров принятия решений – прежде всего от МВФ и Федеральной резервной системы США. Раз им не удалось задушить Россию санкциями, решили зайти с другой стороны – обвалить рубль», – сказал Миронов.

Лидер «эсеров» считает, что финансовые власти вводят в заблуждение общество относительно причин валютного кризиса. «Когда министр финансов Силуанов говорит, что валюта подорожала, так как ее закупили туристы, – извините, но это просто бред. А то, что рубль находится под давлением из-за налогового маневра, из-за попустительства экспортерам, которые две трети выручки оставляют за рубежом, – об этом экономические иноагенты помалкивают. Два года назад наша партия ставила вопрос об отставке Набиуллиной и Силуанова. Будем настаивать на этом решении, потому что сложившаяся ситуация для нас неприемлема», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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