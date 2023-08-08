Девальвация рубля прибавит к годовой инфляции 10 процентов – экономист

Прибавка к годовой инфляции в России может достигнуть 10 процентов в результате 30-процентной девальвации рубля. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в своем телеграм-канале, комментируя прогноз экспертов Высшей школы экономики о возможном повышении инфляции на 1,5-3 процентных пункта в нынешних условиях ослабления нацвалюты.

«Год еще не закончился. Кроме того, хорошо бы подсчитать, какова доля импортных полуфабрикатов в конечной продукции. Наконец, никто принципиально не учитывает психологию коммерсантов, когда они ставят цену заведомо выше себестоимости, понимая, что за время продажи и получения средств валюта еще больше вырастет в цене», – пояснил Кричевский.

«Отталкиваемся от цифры в 10 п.п. прибавки к годовой инфляции. Буду рад ошибиться», – отметил экономист.

Ранее Кричевский обращал внимание, что нынешняя девальвация является заслугой Банка России и его руководства. По его оценке, инфляционный «подарок» к президентским выборам в России можно считать гарантированным.

Напомним, накануне курс доллара на Мосбирже впервые с 25 марта 2022 года в ходе торгов превысил 97 рублей, евро стал дороже 106 рублей. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 31.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 96,5668 рубля, евро – 106,0543. Это максимальный уровень в этом году.

Москва, Светлана Антонова

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