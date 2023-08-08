«Проинфляционный эффект – значительный»: в ВШЭ спрогнозировали влияние рухнувшего рубля на рост цен

Эксперты ВШЭ считают, что наблюдаемое в последние месяцы заметное ослабление рубля к доллару и евро окажет значительное проинфляционное влияние. Падение российской валюты на 30% с начала года добавит к инфляции от 1,5 до 3 процентных пунктов, прогнозируют экономисты в свежем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития НИУ ВШЭ.

По оценке экспертов, с начала января этого года рубль стал дешевле примерно на 27% относительно доллара и на 33% относительно евро. «Потенциальный проинфляционный эффект [девальвации] в количественном выражении является значительным и составляет +1,5-3,0 п.п. к общей инфляции», – говорится в бюллетене.

При этом, как отметили аналитики ВШЭ, влияние слабеющего рубля на рост цен оказалось отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при более крепком курсе, и «пока не проявило себя в полной мере».

Согласно данным Росстата, инфляция в России в июне составила 3,25%. Эксперты ВШЭ указали, что «ценовая динамика существенно ускорилась, оперативные данные о динамике цен в июле указывают на развитие тенденции».

Основной вклад в рост цен вносят товарные категории, тогда как фактор увеличения стоимости платных услуг отошел на второй план, сказано в бюллетене. Среди продуктов питания сильнее всего за год подорожали яйца (на 4%), рыбные продукты (около 4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 2%), следует из расчетов аналитиков с учетом данных Росстата. Рост цен на продукцию общепита составил около 5%. Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен показали табачные изделия (около 11%). Цены на платные услуги выросли за год почти на 12%.

Как отметили в Банке России, при ослаблении курса рубля на 10% годовая инфляция увеличивается на 0,5-0,6 п.п., передает РБК. Это соответствует нижней границе прогноза экономистов ВШЭ – 1,5 п.п. при ослаблении рубля на 30%. «Произошедшее изменение курса может проявляться в ценах на горизонте вплоть до года», – отметили в пресс-службе регулятора.

Аналитики указывают, что значительную долю в российском потреблении занимает импорт или товары, зависимые от мировых цен, поэтому инфляционный эффект падения рубля неизбежен. Об этом, в частности, заявил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Эффект, по его словам, сильнее для товаров народного потребления, поэтому по ним рост цен заметнее. Оценку +0,5 п.п. на каждые 10% ослабления курса рубля эксперт счел «похожей на реальность».

Напомним, 7 августа на Мосбирже впервые в этом году доллар подорожал до 97 рублей, евро превысил отметку в 106 рублей. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 31. По мнению аналитиков, без вмешательства финансовых властей в ближайшее время доллар может пробить отметку в 100 рублей.

Эксперты возложили на Банк России ответственность за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне роста инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».

Москва, Наталья Петрова

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