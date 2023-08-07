Обрушение рубля: к президентским выборам в России гарантирована высокая инфляция

Разгоняющаяся в России инфляция на фоне нынешней девальвации рубля способна преподнести неприятный «подарок» к президентским выборам в марте 2024 года. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его словам, такая ситуация является заслугой Центробанка и его руководства.

«Фронтальный разгон потребительских цен не бывает краткосрочным, тем более, что он происходит в сезон урожая… Пусть это прозвучит тривиально, но главная причина разгона инфляции – доблестный ЦБ и его прославленное руководство», – констатировал эксперт в комментарии в своем телеграм-канале.

Как считает экономист, изменение политики регулятора возможно только при смене его руководства. «Кто допустил и продолжает педалировать девальвацию рубля, рикошетящую на потребительские цены? Кто решил повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п., хотя в России ставка в проекции на инфляцию положительно не решает практически ничего? Кто взял на себя ответственность за контроль над инфляцией, притом, что ЦБ в состоянии таргетировать не инфляцию, а курс? Да еще начав конфронтацию с правительством? Кто вновь и вновь ищет общие причины роста цен, всякий раз убеждая Путина, что ЦБ тут ни причем и ничего сделать не может? Что «я не я и лошадь не моя»? Кто узурпировал власть над всем финансовым сектором, не предлагая тому никакого конструктива? Надсмотрщик не может быть пассионарием», – отметил он.

«С одной стороны, разгоняющаяся инфляция ставит под сомнение планы Набиуллиной в следующем году стать премьером. К тому же инфляцию она не остановит. Инфляционный «подарок» к президентским выборам можно считать гарантированным. С другой стороны, набиуллинская упертость – ментальная черта ее характера, и устранение возможно лишь хирургическим (кадровым) способом», – считает Кричевский.

Сегодня курс доллара на Мосбирже впервые с 25 марта 2022 года в ходе торгов превысил 97 рублей, евро стал дороже 106 рублей. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 31.

Ранее эксперты и политики высказывали мнение, что без жесткой позиции финансовых властей девальвация рубля продолжится. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство». Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил, что ослабление рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической борьбы Запада против России под руководством ЦБ, который, по его оценке, является крупнейшим «иноагентом» в РФ. По его словам, цель этой политики – дальнейшее обнищание россиян.

Москва, Мария Соколова

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