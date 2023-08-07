Официальные курсы доллара и евро выросли до нового рекорда года

Банк России повысил на завтра, 8 августа, официальные курсы американской и европейской валют почти на 2 рубля. Доллар будет стоить 96,5668 рубля, евро – 106,0543. Это максимальный уровень в этом году.

Напомним, сегодня на Мосбирже впервые в этом году «американец» подорожал до 97 рублей, «европеец» превысил отметку в 106 рублей. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 31.

Как считают аналитики, без вмешательства финансовых властей ближайшее время американская валюта может превысить уровень в 100 рублей. В то же время эксперты называют Банк России ответственным за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне повышения инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».

В Госдуме ранее заявили, что ослабление рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической борьбы Запада против России под руководством ЦБ, который, по его оценке, является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

Москва, Светлана Антонова

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